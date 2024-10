Jean-Dieudonné Biog reprend du service à Rezé

Ancien pensionnaire du Pôle France puis du centre de formation de l’ASVEL, Jean-Dieudonné Biog s’est établi en Nationale 1 avant de faire une pause en 2022-2023 puis de reprendre du service en Nationale 2, à Val-de-Seine, la saison passée. L’intérieur massif de 29 ans reste en NM2 puisqu’il vient de s’engager pour le club de Rezé, qui a démarré la saison avec 3 victoires en 4 matches avant d’affronter Niort ce samedi soir pour la cinquième journée du championnat.

« Je me retrouve complètement dans le projet que l’on m’a présenté, et j’ai hâte de faire partie de cette équipe compétitive, a indiqué Jean-Dieudonné. J’ai envie d’aider l’équipe et le club a poursuivre son bon début de saison, apporter ma pierre à l’édifice à ce qu’a déjà créé le club ».