Jean-Marc Dupraz : « Le CSP est une occasion pour moi de revenir au plus haut niveau »

Nommé coach du Limoges CSP vendredi 12 janvier deux jours avant la réception de Roanne, Jean-Marc Dupraz (50 ans) a pris ses fonctions ce lundi 15 janvier. Le jour même il a été présenté à la presse.

Le vice-président Franck Butter (60 ans) explique pourquoi les dirigeants n’ont pas suivi les recommandations du directeur sportif Kevin Anstett, qui est depuis ce week-end en arrêt maladie. « Sur les cinq noms de sa liste, on n’était pas à l’abri que se reproduise ce qu’il s’est passé avec Ilias (Kantzouris), a expliqué au Populaire du Centre celui qui a quitté le haut-niveau depuis un quart de siècle. À partir de là, il fallait faire un choix rapidement. Il a fait son boulot en nous présentant des entraîneurs mais il me paraissait intéressant d’élargir sa liste et on s’est penché sur Jean-Marc. »

🎙️ Jean-Marc Dupraz, nouvel entraîneur du Limoges CSP, est actuellement à Beaublanc face aux journalistes 😁 Thread 👇 pic.twitter.com/o5Y5xSoYka — Limoges CSP (@limogescsp) January 15, 2024

Sans club depuis son départ de Nantes en avril dernier, Jean-Marc Dupraz ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité de revenir en Betclic ÉLITE. « Il faut être honnête, le CSP est aussi une occasion pour moi de revenir au plus haut niveau », assume le technicien lyonnais, qui n’a plus coaché en première division depuis plus de neuf ans. D’autant plus que cet ancien joueur professionnel a une histoire particulière avec le Cercle Saint-Pierre.

« Le CSP revêt un caractère particulier pour moi. Quand on y a travaillé, c’est un club qui vous reste dans le cœur. Surtout que j’ai connu pas mal de choses ici comme le titre de champion d’Europe en 1993 ou celui de champion de France en 2014. Être un ancien du Limoges CSP, c’est comme faire partie d’une grande famille. Cela a beaucoup pesé dans ma décision. Les dirigeants ont su me convaincre de venir en abordant pas mal de sujets, que ce soit au niveau du présent ou du futur. Je voulais avoir une vision globale. La dernière raison qui m’a poussé à venir, c’est que l’équipe actuelle est séduisante. Elle a obtenu des résultats très corrects depuis le début de la saison. »

Cinquième meilleure défense du championnat (106,7 de defensive rating) en jouant sur le rythme médian de la division (71,9 de PACE, 9e), le CSP a sportivement gagné 10 de ses 19 rencontres de saison régulière. Mais pour des soucis de gestion financière, elle en a perdu. « J’ai posé certaines questions quand j’ai vu les dirigeants. J’ai demandé certaines garanties », assure Jean-Marc Dupraz, qui a obtenu un salaire intéressant (annoncé aux alentours de 10 000 euros par mois, soit quasiment le double du salaire minimum imposé pour un coach en Betclic ÉLITE) pour son retour au CSP, malgré les difficultés financières du club.

En s’appuyant sur les bases du collectif en place ainsi que le travail des assistants-coachs Romain Leroy et Dominik Günthner, le coach champion de France 2014 va tenter de préparer au mieux la réception de la SIG Strasbourg ce dimanche 21 janvier. Et les retrouvailles avec Massimo Cancellieri.