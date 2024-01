Jean-Marc Dupraz de retour au Limoges CSP !

Jean-Marc Dupraz est de retour à la tête de l’équipe professionnelle du Limoges CSP. Champion d’Europe en 1993 en tant que joueur puis champion de France en 2014 en tant que coach, le natif de Vénissieux (50 ans) retrouve le club limougeaud pour succéder à Ilias Kantzouris, qui a rejoint l’Hapoël Jérusalem plus tôt cette semaine.



Une direction déconnectée du reste du club

Après avoir accepté de vendre le coach grec sans recueillir l’avis de ses salariés, la direction du Limoges CSP a donc choisi sans concertation le nom du successeur du technicien grec. En effet, Jean-Marc Dupraz ne figurait pas sur la liste des coachs potentiels dressé par le directeur sportif Kevin Anstett, qui n’a d’ailleurs pas été mis au courant du choix… avant l’annonce officielle.



C’est donc dans un contexte folklorique que Jean-Marc Dupraz va reprendre du service, dans un exercice 2023-2024 des plus mouvementée. Alors que trois descentes en Pro B sont prévues à l’issue de la saison, le Limoges CSP a écopé d’une sanction de deux victoires qui classe son équipe en deuxième partie de tableau (7 victoires et 9 défaites) de Betclic ELITE. Alors que les joueurs sont proches de la défiance, cette annonce, sans concertation, à 48 heures de la première rencontre de 2024 contre la Chorale de Roanne, ne devrait pas rapprocher la direction de ses joueurs et son staff, et encore moins de son public.

Quant à Jean-Marc Dupraz, il reste sur une expérience compliquée à Nantes, en Pro B, qui s’est prématurément terminée en avril dernier, 30 ans jour pour jour après le titre de champion d’Europe. Entre son passage en tant que coach principal du Limoges CSP, où il avait déjà succédé à un coach grec en 2013, et son aventure à Nantes, l’ancien espoir de l’ASVEL a réalisé un beau parcours avec le Lille Métropole Basket. L’ex-coach de Tremblay-en-France, Levallois et Bordeaux y a enchaîné les bonnes saisons malgré un petit budget.

A Limoges, le défi sera tout autre. Et si la bande à Alex Acker était allée chercher le titre, dix ans plus tard, la mission maintien s’annonce encore plus compliquée.