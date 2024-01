Surprise à Limoges : le coach Ilias Kantzouris vendu à Jérusalem !

Vous souvenez-vous de la dernière saison de Limoges CSP sans drama ni rebondissement ? Nous, non. Pire, cet exercice 2024/25 pourrait figurer en bonne place dans la hiérarchie des saisons animées du Cercle Saint-Pierre. Après s’être vu amputé de deux victoires par la DNCG, en raison d’un écart de plusieurs centaines de milliers d’euros entre les comptes estimés et clôturés, après s’être déjà séparé de trois joueurs (Kristian Doolittle, Mathieu Wojciechowski, Simisola Shittu), le club limougeaud s’apprête à perdre son coach Ilias Kantzouris, selon une information d’abord publiée par Le Populaire du Centre, que nous sommes en mesure de confirmer.

Une autorisation exceptionnelle pour coacher en Israël

Arrivé en mai dernier, le technicien grec a cédé aux sirènes de l’Hapoël Jérusalem. Ou plus exactement le CSP a cédé aux sirènes israéliennes, puisque les propriétaires du club ont décidé de vendre leur coach, moyennent ainsi un buy-out appréciable pour les finances. S’il ne remplissait initialement pas les critères pour officier en Winner League, l’ancien entraîneur de l’AEK Athènes a pu obtenir une autorisation exceptionnelle du fait de la guerre.

Particulièrement touché par la sanction de la DNCG qui a empêché son équipe de participer à la Leaders Cup, alors qu’elle aurait été qualifiée sans, Ilias Kantzouris va rejoindre une équipe qui peut prétendre à de plus grands accomplissement sportifs. Mené par l’ex-limougeaud Speedy Smith et disposant d’une flopée d’anciens de LNB (Brynton Lemar, Khadeen Carrington, Chris Johnson, Levi Randolph), l’Hapoël Jérusalem a survolé la première phase de la BCL (5v-1d) et fait légitimement partie des favoris en Champions League.

Romain Leroy temporairement promu

En attendant de se mettre à la recherche d’un remplaçant, Limoges va miser sur la solution interne pour la réception de Roanne dimanche. Vieux routiers des bancs de LNB, éternel adjoint, Romain Leroy enfilera le costume de n°1 face à la Chorale. Pendant ce temps-là, Ilias Kantzouris sera lui à Eilat, bien loin de Beaublanc. Et en attendant, Massimo Cancellieri (2021/23) reste le seul entraîneur à avoir pu rester deux saisons complètes au CSP depuis le mandat d’Hugues Occansey entre 2004 et 2006…