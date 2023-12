La pilule ne passe pas pour Limoges : « On aurait mérité la Leaders Cup »

Betclic ELITE - Sanctionné par la LNB (deux victoires retirées) en raison d'un écart dans les comptes financiers, le Limoges CSP ne verra pas la Leaders Cup 2024. De quoi donner des regrets aux joueurs et au staff limougeauds.

Sur le terrain, les joueurs du Limoges CSP ont décroché 9 victoires après 17 matchs de championnat. Sauf que dans les faits, après la sanction infligée par le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB (deux victoires retirées et 15 000 euros d’amende en raison d’un écart entre l’estimé des comptes au 30 juin 2023 et les comptes clôturés, déclarés le 15 septembre), le Cercle Saint-Pierre n’affiche que 7 victoires au classement de la Betclic ELITE. Un bilan comptable qui ne permet pas au club limougeaud de figurer dans les huit premiers à l’issue de la phase aller et donc de se rendre à la Leaders Cup à Saint-Chamond en février prochain. Une situation forcément difficile à accepter pour les joueurs et le staff sportif.

« Je félicite mes joueurs. Pour moi, ils ont gagné neuf matches lors de cette phase aller, déclarait l’entraîneur Ilias Kantzouris auprès du Populaire du Centre. On devrait être en train de célébrer notre qualification pour la Leaders Cup mais pour les raisons que l’on connaît, on la regardera à la télé. Ils auraient mérité d’y être… »

Le quotidien Le Populaire du Centre avance d’ailleurs que les joueurs ont pu rencontrer, samedi matin avant la victoire contre Nanterre (79-68), deux de leurs dirigeants, à savoir le président du directoire Didier Jamot et le vice-président Franck Butter. Après l’allègement de la sanction (passer de trois à deux victoires retirées), le capitaine limougeaud Nicolas Lang souhaitait en tout cas passer à autre chose : « Il faut laisser tomber l’affaire. On a assez espéré pendant un mois et demi. Récupérer une victoire, c’est se satisfaire de trop peu. Maintenant, on passe à autre chose même si toute l’équipe est très déçue ».