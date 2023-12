Nicolas Lang frustré par la sanction contre le Limoges CSP : « Tu ne signes pas dans un club pour ça »

Si les supporters du Limoges CSP sont en colère contre leur direction, suite au retrait de deux victoires au classement, c’est également le cas des joueurs.

Interrogé par Le Populaire du Centre suite à la décision de la Chambre d’Appel de la FFBB (qui a fait passer la sanction de trois à deux victoires retirées), Nicolas Lang n’a visé personne mais n’a pas caché sa frustration. Pour lui, il n’est plus utile de saisir le CNOSF :

« Il faut laisser tomber l’affaire. On a assez espéré pendant un mois et demi. Récupérer une victoire, c’est se satisfaire de trop peu. Maintenant, on passe à autre chose même si toute l’équipe est très déçue. […] C’est déjà assez dur de gagner des matches dans ce championnat de France. C’est dommage que certaines victoires ne servent à rien… J’ai de la peine pour les gars et le staff technique. Tu ne signes pas dans un club pour ça. »