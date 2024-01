Jean-Marc Dupraz (Limoges) : « On ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs »

Après sa victoire contre Roanne, le Limoges CSP a enchaîné deux courtes défaites face à des adversaires de la deuxième partie de tableau en Betclic ÉLITE.

Ce dimanche, le Cercle Saint-Pierre s’est incliné à Blois 75 à 73. Les joueurs de Jean-Marc Dupraz ont mené une grande partie du match mais se sont fait remonter et déborder en fin de rencontre, pour le plus grand plaisir des 2 661 spectateurs du Jeu de Paume. Milan Barbitch, intenable ce dimanche, a appelé l’écran d’Armel Traoré sur la dernière action offensive des Blésois, afin de pouvoir attaquer face à Danilo Nikolic. Le meneur All-Star a facilement débordé l’ailier-fort monténégrin et donné la victoire aux siens, avant que Nicolas Lang ne manque l’ultime tentative à 3-points.

« C’est sûr qu’on est déçu après un match comme ça où je pense qu’on avait fait ce qu’il fallait pour bien commencer puis, sur leurs runs soit garder de l’avance ou rester au contact, a déploré Nicolas Lang dans La Nouvelle République. Il a manqué des détails… Enfin ce n’en est pas : des ballons perdus, des lancers francs loupés… Ce sont vite des bascules à 6 points. Ça fait deux matchs où dans le dernier quart ça tourne de l’autre côté. Ce sont des périodes dans une saison ».

Battu pour la deuxième fois en deux matches depuis sa prise de fonction, Jean-Marc Dupraz n’a pas voulu s’en prendre à son équipe.

« Bien sûr on a des regrets mais on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs sur leur investissement. Mis à part sur le deuxième quart-temps, défensivement, on a été bien en place. Mais on a laissé trop de choses en route : des lay-ups, des lancers francs, surtout pour un match aussi serré, ça fait mal ».

Avant d’aborder un match compliqué à Villeurbanne, le Limoges CSP est 14e de Betclic ÉLITE avec 8 victoires et 11 défaites.