Jean-Paul Besson titularisé à la tête des Metropolitans ? « S’ils me laissent la chance de relever ce challenge je la prends »

Jean-Paul Besson a coaché les Metropolitans 92 ce dimanche 26 novembre contre Roanne, suite à l’éviction de Laurent Foirest. Et pour cette grande première, il a gagné face à la Chorale.

La question de savoir si son intérim pouvait être prolongé fait sens, même si le club s’est renseigné au sujet d’autres techniciens, tels que J.D. Jackson et Laurent Legname. Interrogé à ce sujet par Le Parisien, le père d’Hugo Besson se dit prêt à relever le défi :

« C’est le club qui décident. Ils recrutent un autre coach je reprends ma place d’assistant sans aucune animosité, s’ils me laissent la chance de relever ce challenge je la prends. Mais je ne me projette pas du tout. J’adore le club, les gens du club, ils savaient que j’avais envie de coacher au haut niveau et ils m’ont laissé cette opportunité de me mettre sur le marché si je trouvais mieux. Mais j’avais envie de rester. On avait vécu une super année la saison passée, on savait que ce serait dur, mais la priorité reste le club. »