J.D. Jackson ou Laurent Legname pour succéder à Laurent Foirest chez les Metropolitans 92 ?

Betclic ELITE - Les Metropolitans 92 sont à la recherche d'un coach pour remplacer Laurent Foirest. J.D. Jackson ou Laurent Legname sont les favoris pour succéder au technicien marseillais.

Les Metropolitans 92 ont décidé de se séparer de leur entraîneur Laurent Foirest afin de créer un électrochoc et ainsi remonter au classement après un début de saison chaotique (1 victoire et 11 défaites).

Pour succéder au technicien marseillais, le club des Hauts-de-Seine se tournerait vers les deux anciens coaches du BCM Gravelines-Dunkerque, John David Jackson et Laurent Legname, selon Matthieu Marot du Populaire du Centre. Laurent Legname a succédé à J.D. Jackson le 24 novembre 2022. Le Varois a lui même pris la porte en octobre au BCM après un début de saison compliqué. Sans club depuis, il se lancerait ainsi dans une périlleuse mission maintien.

Quant à J.D. Jackson, il est sans club depuis un an et son départ du club nordiste. L’ancien coach du Mans et de l’ASVEL a notamment été champion de France en 2016 avec Lyon-Villeurbanne.