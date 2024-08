Jean-Pierre Siutat prendra la décision concernant le sélectionneur avant de quitter son poste

Au lendemain de Jeux olympiques réussis pour la délégation du basket français (3 médailles sur 4 possibles, l’argent en 5×5 masculin et féminin, et en 3×3 masculin), le Président de la Fédération française de basketball (FFBB) Jean-Pierre Siutat s’est exprimé dans une interview pour l’Équipe.

Il a notamment confirmé qu’il vivait ses derniers mois à son poste, à 65 ans et après 14 années de mandat. Il transmettra en effet le flambeau lors des élections fédérales, qui auront lieu à la mi-décembre, probablement au n°2 actuel de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler. L’occasion pour lui de faire un bilan, mais aussi de penser au futur. Et notamment concernant le poste de sélectionneur, qui reste en suspens.

Vincent Collet, lui aussi en poste depuis plus d’une décennie (15 ans), avait annoncé après la cérémonie des médailles, que « normalement », il terminait. En définitive, la décision reviendra à Jean-Pierre Siutat, qui a expliqué avoir « un grand respect » pour Vincent Collet. Alors que plusieurs pistes sont évoquées pour le poste de sélectionneur, ce sera le Président Siutat qui décidera de l’avenir de l’équipe de France avant de s’en aller. Et non son successeur. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué lors de cette interview :