Jeanie Buss restera gouverneure des Lakers pour au moins 5 ans après la vente

Malgré la vente récente des Los Angeles Lakers, Jeanie Buss ne quittera pas immédiatement ses fonctions. Selon Sam Amick de The Athletic, la fille de Jerry Buss a sécurisé son poste de gouverneure pour au moins cinq saisons supplémentaires, évitant ainsi un changement brutal à la tête de la franchise légendaire.

Jeanie Buss’ agreement with Mark Walter and the NBA stipulates that she’ll remain the Lakers' governor for at least the next five seasons, a team source tells @sam_amick.

But what type of team will she be overseeing next season?

Los Angeles' moves thus far this summer reinforce… pic.twitter.com/yPSE3jgYvP

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 9, 2025