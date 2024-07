Jeremy Morgan reviendra affronter la JL Bourg avec l’Hapoël Jérusalem

Alors que la JL Bourg souhaitait le conserver dans son effectif 2024/25, Jeremy Morgan (1,96 m, 29 ans) reviendra bien à Ékinox la saison prochaine. Mais seulement le temps d’un soir, le 29 janvier, en EuroCup, avec son nouveau club, l’Hapoël Jérusalem. De quoi former une doublette d’anciens bressans en Israël avec Chris Johnson, vu dans l’Ain en 2019/20.

Élément majeur de l’historique saison burgienne (9,3 points à 44%, 2,5 rebonds et 1,8 passe décisive en 53 matchs), mais victime d’une frustrante blessure à la cheville dans le sprint final qui l’a handicapé sur la finale d’EuroCup et privé des playoffs de Betclic ÉLITE, Jeremy Morgan n’avait encore jamais évolué en Israël. Le vainqueur de la BCL 2023 découvrira son cinquième pays européen après la Finlande, l’Italie, l’Allemagne et la France.

La porte toujours ouverte à Bourg dans le futur ?

Consultant sportif de la JL Bourg, François Lamy avait dévoilé les raisons de la non-prolongation de Jeremy Morgan dans les colonnes du site officiel du club. Qui sont, en réalité, purement financières puisque l’ailier américain est censé arriver dans les meilleures années de sa carrière et n’a toujours pas signé de contrat extrêmement rémunérateur. Ce qui devrait être le cas à Jérusalem tant les clubs israéliens payent bien cet été, à l’image du recrutement XXL réalisé par l’Hapoël Tel-Aviv, premier favori évident de l’EuroCup.

« On a beaucoup échangé de manière très transparente avec lui puisque c’est quelqu’un d’humainement extrêmement attachant. On souhaitait le sécuriser sur du long terme, on était même jusqu’à lui demander la durée qu’il souhaitait rester ici puisqu’on aurait imaginé le garder plus longtemps possible. Il a 29 ans et n’a pas encore eu une carrière financièrement optimisée pour le moment. En s’engageant avec nous, il aurait pu se couper d’opportunités donc on s’est mis d’accord qu’on n’allait pas continuer l’aventure, mais que ça ne fermait pas les portes pour une nouvelle aventure et qu’on serait ravis de le retrouver avec nous plus tard. »