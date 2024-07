La JL Bourg retrouve Valence dans le groupe B de l’EuroCup

L’EuroCup a procédé à son tirage au sort pour la saison 2024-2025. Seul représentant français, la JL Bourg tombe dans le groupe B en compagnie de Valence, l’équipe reléguée d’EuroLeague. Les deux formations s’étaient déjà affrontées dans cette même compétition en 2021-2022.

Le finaliste de l’EuroCup 2024 devra aussi faire face au finaliste 2023, le TT Ankara, les Israéliens de l’Hapoël Jérusalem, les Italiens de Venise, les Grecs de l’Aris Salonique, les Lituaniens de Panevėžys, les Croatos-Slovènes du Cedevita Olimpija Ljublkana, les Allemands d’Hambourg et les Roumains de Cluj-Napoca.

Dans le groupe B ✅ Pour sa 5e année consécutive en @EuroCup, la JL Bourg fera un beau tour en Europe ✈️ 🇪🇸🇮🇱🇹🇷🇮🇹🇬🇷🇱🇹🇸🇮🇩🇪🇷🇴 Et si vous regardez autant dans le Groupe A que B, nous sommes la seule équipe française ! Cocorico 🇫🇷🐓#WeRedy | #RoadToGreatness pic.twitter.com/hsftHYrwGF — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 5, 2024

Quant au groupe B, il apparaît plus ouvert avec l’Hapoël Tel-Aviv et Gran Canaria en tête de gondole même s’il sera intéressant de voir ce que sont capables de produire les richissimes formations stambouliotes de Bahcesehir et du Besiktas.