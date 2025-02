La JL Bourg sort mais Frédéric Fauthoux se veut positif : « Si on joue comme ça, on peut accrocher une belle place »

La JL Bourg avait un défi de taille ce vendredi en quart de finale de la Leaders Cup face à l’ogre monégasque. Les Bressans ont montré de belles choses, notamment grâce à un Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) inspiré (11 points, 12 passes décisives), mais ont fini par céder en fin de match face à la puissance collective de la Roca Team. Pour l’entraîneur Frédéric Fauthoux, les progrès sont réels, mais l’efficacité aux lancers francs et la gestion des moments clés ont pesé lourd dans la balance.

« Il nous manque de la maturité » – Hugo Benitez

Auteur d’un match complet, Hugo Benitez a livré un constat lucide après la rencontre : « C’est un peu l’histoire de notre saison, il nous manque de la maturité pour rester au contact et tuer les matchs. On a fait un bon match, eux aussi, mais ça ne suffit pas. C’est une défaite, comme à Valence (100-98), et au final, ça ne change rien. »

Le meneur de la JL Bourg a aussi admis que la priorité de la semaine était ailleurs : « Notre vrai objectif, c’était la Coupe de France. On avait un match plus abordable, on l’a gagné, et on n’avait pas de pression ce soir. Mais on voulait aller loin et ne pas se poser de questions. La trêve va faire du bien, mais pour passer un cap, il faudra plus de maturité et d’expérience. Mettre la balle au bon endroit, prendre de bons tirs, ce que Monaco sait faire et qu’on ne fait pas encore. »

Face à un Mike James en feu (31 points), les Bressans ont tenté de limiter les dégâts mais ont subi la loi du talent : « Il a montré pourquoi c’est un des meilleurs joueurs d’Europe. Nous, on n’a pas un joueur comme ça. On essaie de jouer autrement, mais ça n’a pas suffi aujourd’hui. »

❌ 1/4 DE FINALE. #LeadersCup C’était un vrai combat, un vrai engagement et du vrai basket. Malheureusement, l’ogre monégasque aura eu le dernier mot. Bravo pour la performance messieurs. Place au repos maintenant 🙏 pic.twitter.com/ZxR9XxWgWj — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) February 14, 2025

« On doit maîtriser mieux certains moments » – Frédéric Fauthoux

De son côté, l’entraîneur Frédéric Fauthoux a souligné les bons passages de son équipe mais aussi les erreurs qui ont laissé Monaco dans le match : « On a eu des passages où on aurait dû mieux maîtriser. On doit contrôler mieux le rebond, marquer les lancers francs. On loupe trop sur la ligne, et à ce niveau-là, ça coûte cher. »

Fauthoux a également exprimé sa frustration vis-à-vis de l’arbitrage, tout en restant mesuré : « C’est toujours pareil, quand l’autre équipe prend le dessus, rien ne vient pour nous. Il faut qu’on maîtrise ce qu’on peut maîtriser. »

Malgré l’élimination, le coach voit du positif : « Si on joue comme ça toute la saison, on peut accrocher une belle place en championnat et aller loin en Coupe de France. On repart de cette semaine avec une qualification en Coupe et des joueurs qui progressent. »

Une JL Bourg en progrès, mais encore en apprentissage

Cette Leaders Cup aura été un bon révélateur du potentiel de la JL Bourg. Si la marche était trop haute contre Monaco, l’équipe a montré une belle progression. Avec une qualification en Coupe de France et une belle dynamique en championnat, les Bressans peuvent espérer une fin de saison ambitieuse. Reste désormais à transformer cette progression en victoires face aux cadors.

