Pas de nouvel upset à Caen : cette fois, Monaco sort Bourg

L’AS Monaco a fait le boulot contre la JL Bourg (101-88) ce vendredi 14 février au Palais des Sports de Caen-la-mer pour l’emporter en quarts de finale de la Leaders Cup.

Monaco trop permissif en première mi-temps

Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont durci le ton en deuxième mi-temps après avoir encaissé 51 points avant la pause, dont 15 en 9 minutes de la part de Joël Ayayi. De quoi « frustrer » grandement leur coach. Elie Okobo a reconnu « une mauvaise première mi-temps défensive » des siens avant de saluer la réaction de son groupe. La performance de Mike James (31 points à 9/15 aux tirs en 26 minutes) a bien aidé le club de la principauté à éviter un upset, après ceux ayant vu Saint-Quentin sortir Paris (1er de Betclic ELITE) et Le Mans éliminer Cholet (2e).

😮‍💨 | Déjà 23 points pour Mike James dans cette rencontre, juste inarrêtable ! 🔥🇺🇸 #BetclicELITE Suivez la rencontre en direct et gratuitement ici : https://t.co/Y4lljAjXZK ! 👈 pic.twitter.com/rf5n5uDkih — DAZN France (@DAZN_FR) February 14, 2025

Surtout que le collectif monégasque n’a pas réussi à s’installer comme à son habitude (17 passes décisives pour 16 balles perdues) depuis la nomination du technicien grec. Néanmoins la domination au rebond (15 rebonds offensifs contre 15 défensifs pour les Bressans) et l’ajustement du staff, qui a mis en place une défense switch sur les écrans porteurs, ont été essentielles. « Nos postes 4 et 5 ont fait un gros boulot », a estimé Elie Okobo, saignant pour son retour de blessure (18 points à 6/11, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 19 d’évaluation en 24 minutes) face à un très bon Hugo Benitez (11 points à 5/10 et 12 passes décisives pour 20 d’évaluation en 25 minutes).

Tel des moteurs diesels, les champions de France en titre sont donc montés en régime au fur et à mesure de la rencontre pour faire la différence dans les 15 dernières minutes. Ils espèrent poursuivre sur leur lancée ce samedi soir face au vainqueur du dernier quart de finale opposant l’ASVEL à Strasbourg. Quant aux Burgiens, il rentre dans l’Ain sans « goût d’inachevé, bien au contraire. Je trouve qu’on continue vraiment à progresser », apprécie Frédéric Fauthoux qui vise désormais un titre en Coupe de France en plus d’un parcours sur la fin de la saison de Betclic ÉLITE. Pour Monaco, l’idée est de rafler un trophée dès ce dimanche, un trophée qui leur échappe depuis sept ans maintenant.

À Caen.