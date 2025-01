Joan Beringer bat son record de points au niveau professionnel

Dimanche 26 janvier, sur le parquet de la capitale slovène, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) jeune pivot français, a marqué les esprits. Face au KK Mornar Bar, il a signé sa meilleure performance offensive chez les professionnels. Toujours titulaire, l’Alsacien a inscrit 11 points (5/8 au tir et 1/2 aux lancers francs), pris 6 rebonds, délivré 1 passe décisive, intercepté un ballon et contré 2 tirs adverses. Une prestation plus qu’intéressante pour un joueur qui n’a découvert le basketball qu’en 2021, comme il nous le décrivait récemment.



Dans une rencontre dominée de bout en bout par son équipe, le Cedevita Olimpija Ljubljana, Joan Beringer a impressionné par son activité et son impact des deux côtés du terrain. Agressif sous le cercle, il a alterné dunks puissants et shoots à mi-distance. Sa performance a été déterminante dans la large victoire (114-72) contre la lanterne rouge du championnat, le KK Mornar Bar (17 défaites en 18 matches), une victoire qui propulse Ljubljana à la cinquième place de la Ligue Adriatique avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites.

Formé à Strasbourg, Joan Beringer s’impose progressivement comme un élément clé du dispositif de Zvezdan Mitrovic. Si ses statistiques actuelles (3,8 points, 3,4 rebonds et 0,3 passes décisives en 18 matchs) ne reflètent pas encore toute son influence, il est évident que le jeune pivot nous réserve encore bien des surprises avant d’être drafté en juin prochain.



Avec son physique impressionnant et la rapidité avec laquelle il passe les étapes, Joan Beringer attire de plus en plus les scouts NBA. Si sa progression continue à ce rythme, il pourrait bien être sélectionné lors du premier tour de la Draft NBA 2025. Une trajectoire fulgurante pour ce jeune talent brut qui commence à se faire un nom sur la scène internationale.