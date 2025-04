Joan Beringer se présente à la Draft NBA, quatre ans après ses débuts dans le basket

Après Nolan Traoré, c’est Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) qui a fait savoir à Jonathan Givony, d’ESPN, qu’il venait de se présenter à la Draft NBA 2025. L’intérieur français, qui a débuté le basket il y a moins de quatre ans, est très régulièrement annoncé au premier tour dans les différents mock draft. Hyper concentré, excellent en défense, l’Alsacien peut devenir un protecteur de cercle très référencé en NBA, tout en étant redoutable finisseur sur les pick & dives.

L’été dernier, Joan Beringer a quitté la SIG Strasbourg pour rejoindre le Cedevita Olimpija Ljubljana. Coaché par Zvezdan Mitrovic, le pivot a titularisé alors qu’il ne jouait qu’en Espoirs (U21) en 2023-2024. Dans son rôle de l’ombre, il a tourné à 4,6 points, 5,3 rebonds, 0,2 passe décisive en 19 matchs joués en EuroCup et affiche des moyennes semblables en Ligue adriatique (4,6 points, 4,1 rebonds, 0,6 passe décisive en 28 matchs joués).

NEWS: French center Joan Beringer, a projected top-20 pick, will enter the 2025 NBA draft, he told ESPN.

Beringer, the third youngest prospect in this class, has emerged as one of Europe's best shot-blockers in his first pro basketball season.

STORY: https://t.co/stAyeaxm0C pic.twitter.com/JZvkx8HSig

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 25, 2025