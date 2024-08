Joan Beringer (Strasbourg) va poursuivre son apprentissage en Slovénie

Joan Beringer (2,06 m, 17 ans) quitte le championnat de France pour continuer sa formation en Slovénie, à Ljubljana. Membre important de l’équipe de France U18 masculine cinquième de l’EuroBasket (9,1 points à 68,9% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1 passe décisive pour 14 d’évaluation en 21 minutes), a passé un gros cap sur la dernière année. Il est ainsi passé de 4,1 points à 17,4 points de moyenne U18 ELITE. Responsabilisé en Espoirs, Joan Beringer a tourné à 9,4 points à 67,2%, 8,1 rebonds et 1,5 contre en 21 minutes.

Ses performances et surtout son potentiel l’ont permis de participer à l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), à l’EuroBasket U18 et aussi, très bientôt, à l’Under Armour Elite 2024.