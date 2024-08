Joan Beringer et Jonas Boulefaa vont participer à l’Under Armour Elite 24 à Brooklyn

La période estivale est aussi synonyme de camps d’entraînement vitrines pour les jeunes basketteurs, sponsorisés et organisés par des marques de sport. Après le Nike Hoops Summit ou l’Adidas Eurocamp, c’est cette fois l’Under Armour Elite 2024 qui va prendre place au mois d’août à Brooklyn. Un événement créé il y a quasiment 10 ans mais qui n’a pas eu lieu chaque année. Dans le passé, Jayson Tatum, Zion Williamson ou encore D’Angelo Russell sont notamment passés par là. On a aussi pu compter un Français dans les rangs : Jaylen Hoard en 2016. Cette année, ce sont deux tricolores qui vont s’envoler vers New-York avec 22 autres prospects pour démontrer leurs talents : Joan Beringer (2,08 m, 17 ans) et Jonas Boulefaa (2,08 m, 17 ans).

Deux jeunes à potentiel

Le premier est encore en lice à l’EuroBasket U18 où il tutoie les 10 points et 5 rebonds de moyenne, souvent bien servi par son meneur Nolan Traoré. Le membre du centre de formation de la SIG avait déjà participé à l’ANGT de Dubai en mars, où il avait dominé les raquettes avec 7,5 points, 9,0 rebonds et 2,5 contres de moyenne en quatre matchs. Pivot mobile et adroit de la génération 2006, il est un prospect qui fait de plus en plus parler de lui. Il partira vers Brooklyn à la fin de son Euro.

Quant à Boulefaa, il n’a pas l’habitude de ce genre de camps, mais aura à coeur de relever la tête après une Coupe du monde U17 en-deçà sur le plan individuel comme collectif. Le poste 4 fuyant du Pôle France voudra notamment montrer ses capacités à 3-points (34,9% sur quasiment 5 tentatives par match cette saison en NM1). Ainsi que ses capacités au rebond et sa finition près de l’arceau, lui qui a déjà réussi plusieurs double-doubles cette saison. De la génération 2007, il a encore de belles années devant lui pour perfectionner son jeu.