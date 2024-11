Joel Embiid a eu une altercation avec un journaliste, le meilleur bilan NBA pour Kenny Atkinson et Cleveland

24 heures après son premier bon match NBA contre Boston (9 points et 6 rebonds), Tidjane Salaün n’a pas réussi à enchaîner. L’ailier des Hornets en a pourtant eu l’opportunité, en se voyant accorder 16 minutes de temps de jeu, mais il est resté muet (0 point à 0/3 et 1 rebond). À ses côtés, Moussa Diabaté s’est à peine plus distingué (1 point, 4 rebonds et 1 passe décisive en 14 minutes) dans la défaite de Charlotte (103-113).

La discrétion, c’est aussi ce qui a caractérisé le duel franco-français entre Ousmane Dieng et Nicolas Batum. Sans surprise, le Thunder s’est imposé (105-92) avec une maigre contribution de son jeune tricolore (3 points et 2 interceptions en 8 minutes), tandis que l’ex-capitaine des Bleus s’est contenté de 4 points à 1/5, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 22 minutes.

Très en vue cette semaine face aux Clippers, Rayan Rupert continue de bénéficier d’un petit rôle régulier à Portland. Mais dans la défaite à Phoenix (97-103), le sophomore a eu du mal à apporter son écot (2 points à 1/4 et 1 rebond en 7 minutes).

Ambiance tendue à Philadelphie… Alors que les Sixers ont enregistré leur quatrième défaite de la saison en cinq rencontres (107-124 à domicile contre Memphis), la star Joel Embiid a eu une altercation verbale, accompagnée d’un coup d’épaule, dans les vestiaires avec un journaliste, qui avait mentionné son frère décédé dans un article récent. Dans la foulée de son titre olympique, le pivot américano-franco-camerounais n’a toujours pas joué de la saison et a vu la NBA ouvrir une enquête à son sujet.

"Joel Embiid got into a physical altercation, shoving a columnist in the postgame locker room tonight." @ShamsCharania on Joel Embiid and the NBA's investigation into the incident on Saturday. pic.twitter.com/p2z3nJqrEY — ESPN (@espn) November 3, 2024

Dans ce contexte, Guerschon Yabusele continue lui d’exploiter l’opportunité de montrer ce qu’il sait faire. L’Eurélien a obtenu 19 minutes de jeu, pour 9 points à 3/6, 3 rebonds et 1 interception.

A contrario, pour le plus grand bonheur de l’ancien staff des Bleus (le sélectionneur Vincent Collet, devenu consultant, et l’adjoint Kenny Atkinson, promu head coach), Cleveland vit un début de saison idyllique. Sauvés par un tir à la dernière seconde de Donovan Mitchell (114-113 à Milwaukee), les Cavs ont engrangé leur septième victoire en autant de rencontres. Ils présentent le meilleur bilan de NBA.