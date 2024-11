La belle nuit des Français de Washington : nouveau carton de Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr bat son record

Grâce à un coaching staff qui laisse les pleines commandes à la jeunesse, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) ont une nouvelle fois démarré comme titulaire et eu un gros temps de jeu, qu’ils ont fructifié en marquant quasiment 40 points en cumulé.

Beaucoup de libertés en attaque

Bilal Coulibaly au-dessus des 20 points, cela commence à devenir une habitude. Alors qu’il n’avait dépassé cette barre symbolique que deux fois lors de sa saison rookie, le n°7 de la Draft 2023 l’a déjà fait trois fois en cinq matchs, et ne semble pas parti pour s’arrêter. Peu de monde pouvait s’attendre à un changement aussi radical en un été. Cette nuit, même la défense réputée coriace du Miami Heat n’a pas réussi à le stopper. Il a continuellement attaqué l’arceau, montrant sa panoplie de lay-ups et de flotteurs, ainsi que sa capacité nouvelle à absorber l’impact. Il a aussi réussi ses deux tentatives à 3-points, montant ainsi son pourcentage sur ce début de saison à 47,6%.

C’est l’efficacité qui a marqué la soirée de l’ancien 3&D des Metropolitans 92. Il termine en effet avec 22 points à 8/12 aux tirs, en plus de 8 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes. Le tout en s’occupant avec plus ou moins de succès de défendre sur le meilleur joueur adverse, Jimmy Butler (18 points à 6/13 aux tirs).

À ses côtés, Alexandre Sarr a lui aussi marqué la soirée. Avec 17 points, il a largement battu son précédent record (12) qui datait du week-end dernier. Toujours aussi libre de tenter des choses en attaque, il a cette fois été en réussite dans ses tirs en suspension, fadeaways et autres bras roulés. Preuve de son aisance balle en main malgré ses 2,16 m, c’est lui qui était à l’initiative du bel alley-oop pour son compatriote Coulibaly dans le dernier quart-temps.

Le n°2 de Draft termine à 7/11 aux tirs (dont 1/4 à trois points), en plus de 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres en 27 minutes. Avec 2,8 contres de moyenne en ce début de saison, il est déjà dans le Top 4 en NBA derrière un certain Victor Wembanyama (3,0). Dans les autres performances, on peut aussi noter les 6 points, 8 rebonds et 3 contres de l’ancien chalonnais Kyshawn George, lui aussi titulaire.

ALEX SARR ✈️ BILAL COULIBALY DANS MES VEINES. LA SÉQUENCE DE FOU. 😭😭❤️ pic.twitter.com/yEjtg1asfA — Wizards France (@WizardsFrance) November 3, 2024

Laisser place à la jeunesse

Malgré les efforts de leurs jeunes pousses françaises, les Wizards n’ont jamais été en mesure de l’emporter, et s’inclinent finalement de 20 points (98-118). Trop désorganisés en défense, ils ont laissé Miami battre leur meilleure marque de la saison. La bataille du rebond a notamment été largement perdue (65 à 44), comme celle de l’adresse extérieure (15/37 contre 7/35).

Toujours handicapés par les absences des tauliers Malcolm Brogdon et Kyle Kuzma, ce genre de scénario pourrait se reproduire cette saison pour les Wizards. Ces derniers sont en train de passer la vitesse supérieure dans leur reconstruction, alors que celle-ci n’en est qu’à ses balbutiements selon les dires du staff. L’âge moyen du cinq majeur sur les deux derniers matchs est de tout juste 21 ans. Les jeunes sont directement jetés dans le grand bain. Avec entre 25 et 30 minutes de moyenne, Alexandre Sarr, Bub Carrington et Kyshawn George sont tout simplement… les trois rookies les plus utilisés de NBA. Actuellement huitième de l’Est, la franchise de la capitale devrait une nouvelle fois aller chercher un haut choix de Draft en 2025.

Bilal Coulibaly 22 points on 8/12 pic.twitter.com/Rxgu4B5zJy — Brett Usher (@UsherNBA) November 3, 2024