Bilal Coulibaly, déjà « un des meilleurs défenseurs de NBA » ?

En plus du cap qu’il est en train de passer en attaque (16,0 points et 3,3 passes décisives de moyenne en trois matchs), Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) s’illustre aussi en défense sur ce début de saison. Il pourrait devenir un des meilleurs défenseurs extérieurs, selon les statistiques et les dires des autres joueurs.

Trae Young et d’autres superstars cadenassées

La nuit dernière, c’est lui qui a en partie donné la victoire à ses Wizards (121-119 contre les Hawks) en empêchant Trae Young d’aller chercher le tir de la victoire. Même si le meneur multiple all-star était de toute façon dans un mauvais soir, il a été particulièrement gêné par Coulibaly. L’ancien des Metropolitans 92 l’a limité à 0/7 aux tirs et a provoqué 5 pertes de balle pendant leurs 10 minutes de vis-à-vis. « Aujourd’hui j’ai vraiment senti que je lui faisais manquer ses tirs… Le voir se frustrer montre que je faisais du bon travail » a reconnu le natif de Saint-Cloud auprès du Washington Post. Il tire donc satisfaction à défendre sur les meilleurs joueurs adverses et prend du plaisir à le faire. Ce qui est bon signe pour la suite. C’est d’ailleurs pour ce genre de missions défensives qu’il a été utilisé par Vincent Collet lors de ses rares apparitions aux Jeux Olympiques cet été.

Option n°1 en défense

En ce début de saison NBA, les trois joueurs sur lesquels Coulibaly a le plus défendu sont trois superstars : Trae Young, Jayson Tatum et Donovan Mitchell. En 21 minutes de match-up direct, il a maintenu ces derniers à 33% aux tirs (8/24) dont 17% à trois points (2/12), et provoqué 7 pertes de balle. Des chiffres impressionnants, même si l’échantillon est encore trop petit. Coulibaly est aussi aidé par un corps devenu encore plus intimidant. Il a en effet a été mesuré en début de saison à 2,06 m avec chaussures. De quoi lui permettre de défendre sur des joueurs encore plus grands. Et de gêner les plus petits avec encore plus de longueur. Il n’a cependant pas pris de poids par rapport à sa saison rookie, afin de garder sa mobilité au large. Tout cela a été calculé en accord avec les Wizards. Ces derniers en ont fait leur option n°1 défensive quasiment dès le premier jour, et ont besoin de lui.

« Un des meilleurs défenseurs de cette ligue »

« Bilal est un des meilleurs défenseurs de cette ligue. C’est pour ça qu’on le met sur les meilleurs adversaires. Les honneurs lui reviennent, il travaille très dur » a déclaré après le match son coéquipier Jordan Poole, élogieux. Après une saison entière à être confrontés aux meilleurs attaquants du monde, le n°7 de la Draft 2023 a appris à mieux les connaître pour mieux les aborder. « J’ai beaucoup appris la saison dernière, sur ce que j’avais le droit de faire ou non » confirmait-il au Media Day en septembre. Il a en effet dû s’habituer au rythme et aux règles de la NBA.

Celui qui jouait il y a encore deux ans en Espoirs ÉLITE a gravi les échelons à toute vitesse. De là à devenir déjà un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA ? Le temps le dira. La saison dernière, il était dans le top 10 des meilleurs ailiers « pickpockets » de NBA, selon BBall Index. Ses capacités défensives ont déjà été complimentées par des énormes noms comme Kevin Durant, Damian Lillard ou Giannis Antetokounmpo.