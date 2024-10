Washington prolonge Bilal Coulibaly

Sans surprise, les Washington Wizards ont prolongé le contrat de Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), auteur d’un fantastique début d’exercice en NBA, entre un record en carrière face à Cleveland (23 points) et une performance XXL contre Atlanta (17 points) où il a éteint Trae Young. En réalité, la franchise de D.C. a simplement activé son option d’équipe pour la troisième saison du jeune ailier français, qui est désormais certain d’être un Wizard jusqu’en 2026.

Official: We have exercised our team option on Bilal Coulibaly 🤝

