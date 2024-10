Bilal Coulibaly (17 points) exceptionnel en défense sur Trae Young, Risacher maladroit

Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) s’affirme sur ce début de saison en NBA. Après sa sortie à 23 points, le sophomore a inscrit 17 points mais surtout il a largement contribué à la première victoire de la saison des Wizards, à Atlanta (119-121). Sa défense sur Trae Young (1,85 m, 26 ans) a été plus que remarquée.

0/7 aux tirs pour Trae Young face à Bilal Coulibaly

A l’image de la tentative de buzzer beater finale de ce dernier, l’ancien Metropolitan a conduit à l’échec le meneur star des Hawks. Les statistiques parlent pour lui : quand Bilal Coulibaly a défendu sur Trae Young, ce dernier a raté ses 7 tentatives de tirs et perdu 5 ballons. Au final, il s’est contenté de 14 points à 2/15 aux tirs, 8 rebonds, 13 passes décisives et 6 balles perdues en 36 minutes.

Et ça a duré TOUT LE MATCH Prenez une minute pour observer cette démonstration défensive svp Trae à 0/7 au tir avec 5 turnovers quand il était défendu par Bilal 🤯pic.twitter.com/jI4Ei5GEDe https://t.co/dQxHL9r0n6 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) October 29, 2024

Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher maladroits

Auteur de 17 points à 5/12 (dont 1/5 à 3-points), 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes en 37 minutes, Bilal Coulibaly montre de plus en plus de confiance. Dans l’autre duel de la rencontre, entre le n°1 et le n°2 de la Draft, il est difficile de déterminer un vainqueur. Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a été légèrement plus productif (7 points à 3/11, dont 1/5 à 3-points, 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 27 minutes) que Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) qui s’est montré maladroit (4 points à 1/8, 3 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions, 2 contres et 5 fautes en 26 minutes) mais qui a fini avec un bien meilleur +/- (+14 contre -11).