Joel Embiid, le 13e Français de la finale : « J’adore la France mais elle ne me fait pas peur ! »

Joel Embiid aurait pu disputer ces Jeux Olympiques avec l’équipe de France. C’était son intention de départ, lui qui a initié le processus pour obtenir un passeport français. Il a été naturalisé en juillet 2022. Mais face à son pressing de la FFBB, l’ancien MVP de NBA a finalement opté pour l’équipe des États-Unis. C’est donc sous les couleurs de Team USA que le Camerounais briguera son premier titre olympique samedi (à 21h30). Une affiche forcément spéciale pour lui, brillant en demi (19 points à 8/11, 4 rebonds et 2 passes décisives), hué depuis le début des JO par le public tricolore, même s’il s’en défend.

« Une finale contre la France, est-ce l’affiche rêvée ? Non, je m’en fiche. Le job est de gagner la médaille d’or. Mais je ne vais pas vous dire que je n’aime pas la France. J’aime la France, j’ai beaucoup de connaissances ici. J’ai passé beaucoup de temps ici, ça va être fun. Les sifflets des supporters, c’est à la fois de l’amour et du respect. Je ne crois pas qu’il y ait grand chose de négatif. La France a une très bonne équipe. Ils ont changé leur rotation, Cordinier est arrivé et joue extrêmement bien. Il va falloir que l’on suive le plan du staff. Mais on sait que si on fait ce qu’on doit faire, les stopper et courir en transition, on aura plutôt une bonne chance. J’adore la France mais ils ne me font pas peur. Je n’étais pas en train de me dire : « Oh mon dieu, je veux jouer la France, c’est la fin rêvée ! Je vais profiter des sifflets des fans mais on est là pour un seul objectif : gagner l’or. »