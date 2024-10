Johnny Berhanemeskel – JaJuan Johnson, un duo d’anciens gravelinois au Koweït

Actuellement engagée au sein de la traditionnelle Coupe arabe des clubs champions, l’équipe de Kazma peut compter sur l’expérience de deux anciens pensionnaires de Betclic ÉLITE. Et même de deux ex-gravelinois, pour être encore plus précis.

Ainsi, le club koweïtien s’appuie sur un duo de joueurs étrangers composé de Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 31 ans) et JaJuan Johnson (2,08 m, 35 ans). Le premier, vainqueur du concours à 3-points du All-Star Game 2023, a contribué au sauvetage miraculeux du BCM au printemps (12,8 points à 49%, 2,6 rebonds et 2,3 passes décisives), après avoir auparavant fait les beaux jours de Roanne, tandis que le second s’était imposé comme l’un des intérieurs les plus fiables offensivement de Betclic ÉLITE en 2022/23 lors de son passage dans le Nord (15,3 points à 57% et 4 rebonds).