Jolis débuts en Bundesliga pour Noa Essengue et Mathis Dossou-Yovo

Noa Essengue et Mathis Dossou-Yovo n’ont pas manqué leur premier rendez-vous de la saison avec la Bundesliga ! Ulm et Oldenburg se sont imposés pour leur première journée de BBL, avec de belles contributions de leur joueur français.

Noa Essengue déjà beaucoup plus utilisé, Mathias Dossou-Yovo titulaire

Pour sa 2e saison avec Ulm, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) va avoir un rôle plus important que sur sa première année en Bade-Wurtemberg (5 minutes de moyenne sur 9 matchs). Et cela s’est vu dès sa première sortie en 2024-2025 ! En sortie de banc, l’ailier-fort a compilé 15 points à 4/8 aux tirs et 6/8 aux lancers francs en 25 minutes de jeu. De quoi permettre à Ulm de l’emporter face au vainqueur de la dernière FIBA Europe Cup, les Niners Chemnitz (86-90), et de bien lancer sa saison, avec la Draft NBA 2025 en point de mire…

Parti de Saint-Quentin cette saison après deux belles saisons, dont une de MVP de Pro B, Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 23 ans) effectuait lui ses premiers pas en match officiel avec Oldenbourg. Titularisé, l’ancien joueur de Blois et de l’Élan Chalon a été impactant pour sa première, avec 14 points à 6/11 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes de jeu. Ainsi, Oldenbourg s’est largement imposé contre le Heidelberg (105-82) de l’ancien Chalonnais Ryan Mikesell, meilleur marqueur de son équipe (17 points).