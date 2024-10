Jordan Loyd (24 points à 100%) et Monaco mettent fin à l’invincibilité choletaise

Invaincu depuis le début de saison, Cholet Basket est tombé pour la première fois sur le parquet de l’AS Monaco (89-72). La Roca Team a renversé la formation choletaise dans le dernier quart-temps grâce notamment au carton de Jordan Loyd.

Cholet Basket creuse l’écart à la mi-temps

Malgré une belle entame de match marquée par l’efficacité redoutable de Jordan Loyd (24 points à 8/8 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 25 d’évaluation), incroyable d’efficacité pour son retour en Betclic ÉLITE, l’AS Monaco a rapidement vu Cholet Basket refaire son retard. Après dix premières minutes équilibrées et un score de parité (20-20), les Choletais ont su creuser l’écart au cœur du deuxième quart-temps. À la faveur d’un 14-4 et sous l’impulsion du duo T.J. Campbell (14 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) – Bastien Vautier (16 points et 3 rebonds), l’équipe de Fabrice Lefrançois a pris 10 longueurs d’avance (24-34, 15′). Bousculée par la défense choletaise, la Roca Team n’est pas parvenue à combler l’écart avant la mi-temps (37-45).

Un 12-0 rédhibitoire

Comme dans le deuxième quart-temps, c’est le capitaine T.J. Campbell qui a montré la voie à ses partenaires. Pourtant les Choletais ont connu un gros trou d’air au cœur du troisième quart-temps. Guidés par un Mam Jaiteh omniprésent dans la peinture (11 points et 8 rebonds), les hommes de Sasa Obradovic sont repassés devant sur un 3-points de Vitto Brown (55-52, 26′). Un changement de leader de courte durée puisque les Maugeois ont remis un coup d’accélérateur au meilleur des moments pour reprendre l’avantage juste avant d’entamer les dix dernières minutes (59-64, 30′).

Pour son retour en Betclic ÉLITE, Jordan Loyd aura brillé ce dimanche après-midi à Gaston-Médecin. Grâce à un 12-0 et huit points consécutifs inscrits par l’arrière américain, la Roca Team est repassée devant une nouvelle fois. Auteur d’un véritable festival offensif, le n°8 monégasque aura permis aux siens de renverser une équipe choletaise jusqu’alors invaincue en championnat. Monaco l’emporte finalement 89-72 et se relance. Pour Cholet, il s’agit du premier coup d’arrêt.