Jordan Loyd de retour au meilleur moment pour Monaco face au Panathinaïkos

Après deux semaines d’absence, Jordan Loyd (1,93 m, 31 ans) est de retour dans l’effectif de l’AS Monaco ce jeudi soir, à l’occasion du choc d’EuroLeague contre le Panathinaïkos Athènes. Une rencontre au sommet entre deux équipes à 20 victoires, avec pour enjeu une place sur le podium de la saison régulière.

🌟 Comment rêver plus belle affiche pour boucler à domicile la saison régulière ? 🎆 💥 La #RocaTeam reçoit le Panathinaïkos, champion en titre de l'Euroleague ! 🍀 📝 Le preview 🆚️ @Paobcgr 👇https://t.co/8bMjSB5f3s#DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/6QfDoSTVsH — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 2, 2025

Une Roca Team qui cherche à enchaîner

Vainqueur de ses trois derniers matches d’EuroLeague, Monaco affiche une belle dynamique et pourra cette fois compter sur l’ensemble de son effectif. Jordan Loyd n’avait plus joué depuis la victoire contre le Fenerbahçe à Gaston-Médecin le 20 mars dernier (91-82). En son absence, l’équipe de Vassilis Spanoulis a tenu bon, et son retour ne fait qu’ajouter une menace offensive supplémentaire.

Autre bonne nouvelle : Vitto Brown (2,03 m, 29 ans) a lui aussi retrouvé les parquets dimanche à l’occasion du déplacement au Portel (victoire 91-67). En seulement 10 minutes, l’intérieur américain a planté 14 points à 4/4 derrière l’arc, démontrant qu’il n’avait rien perdu de son adresse.

Loyd parmi les joueurs les plus efficaces d’Europe

En EuroLeague cette saison, Jordan Loyd tourne à 11 points, 3,2 rebonds et 1,9 passe décisive en 26 matchs. Mais au-delà de ses statistiques brutes, c’est son efficacité qui impressionne : l’arrière monégasque affiche 1,22 point par possession, un chiffre qui le place à la 6e place du classement établi par l’EuroLeague, à égalité avec son coéquipier Daniel Theis et Cedi Osman (Panathinaïkos). En tête, on retrouve le probable MVP Sasha Vezenkov (Olympiakos) et Erick McCollum (Fenerbahçe), tous deux à 1,33 point par possession.

Avec un tel rendement, Jordan Loyd pourrait bien être l’arme décisive face au champion en titre, coaché par Ergin Ataman, pour offrir à Monaco une victoire de prestige à la veille des playoffs.