Jordan Loyd a eu sa revanche face à Paris : meilleure performance de sa saison avec Monaco

Le 8 décembre dernier, après avoir terrassé Monaco à l’Adidas Arena, le Paris Basketball avait célébré sa victoire en dansant sur le tube « Monaco » du rappeur Guy2Bezbar dans les vestiaires. Cela n’avait pas échappé à la vigilance de Jordan Loyd, qui avait répondu « C’est noté » sur X au club parisien. Manière de dire qu’il reviendrait laver l’affront… Et l’arrière de la Roca Team a tenu parole mercredi !

Noted ✔️😌 — Jordan Loyd (@mrjloyd) December 8, 2024

Le match référence de la saison pour Jordan Loyd

Face à un Paris Basketball qui avait déjà battu Monaco deux fois cette saison, Jordan Loyd a pris les choses en main. En 23 minutes de jeu, il a cumulé 21 points à 8/9 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 3 rebonds et 2 passes décisives, le tout sans aucune balle perdue, pour une évaluation de 25. Une performance d’autant plus marquante qu’elle s’est conclue par un tir assassin dans les dernières minutes, scellant la victoire monégasque (79-91). « Je veux croire que je suis à nouveau à mon meilleur niveau. En tout cas, je me sens bien et la saison se déroule bien », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe.

Jordan Loyd, içeriye süzüldü. ✨@ASMonaco_Basket, farkı korumaya devam ediyor. 👀 pic.twitter.com/oiMPJ54DyS — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) March 5, 2025

Un retour express à Monaco après un passage perturbé à Tel-Aviv

Laissé libre par Monaco après sa saison 2023-2024 compliquée, mais aussi parce que l’option d’une prolongation se chiffrait à 1,7 million d’euros la saison, le champion NBA 2019 a été ecruté par le Maccabi Tel-Aviv l’été dernier. Jordan Loyd n’a disputé que deux rencontres sous les couleurs du club israélien avant de quitter le pays, en raison du conflit armé. Monaco, qui ne l’avait pas conservé à l’issue de la saison passée, n’a pas hésité une seconde à le rappeler alors que le coach d’alors, Sasa Obradovic, réclamait du renfort. Un retour en terrain connu qui a facilité son adaptation : « J’ai dû me réadapter à la volée, mais c’est plus facile de revenir dans un endroit que tu connais déjà », expliquait-il au micro de Yann Ohnona.

Un baromètre essentiel pour la Roca Team

S’il ne bénéficie pas de la même lumière que Mike James, Jordan Loyd occupe pourtant une place stratégique dans la récente histoire monégasque. En 2022-2023, il était probablement le meilleur joueur. Il l’avait déjà prouvé lors de moments clés, comme le quart de finale d’EuroLeague 2023 face au Maccabi Tel-Aviv ou encore en finale de Betclic Élite contre les Metropolitans 92 de Victor Wembanyama (MVP de la finale).

Face à Paris, il a non seulement brillé offensivement, mais aussi défensivement en contenant la ligne arrière parisienne. Un apport complet qui permet à Monaco de reprendre seul la 4e place de l’EuroLeague (17 victoires – 11 défaites) et de récupérer le point-average particulier face à Paris.

Une montée en puissance à confirmer

Pour Jordan Loyd et la Roca Team, la dynamique est peut-être réenclenchée après la finale de Leaders Cup perdue contre Le Mans. À l’approche des échéances cruciales, Monaco retrouve une équipe complète et un Jordan Loyd en pleine confiance. Dès ce dimanche, Parisiens et Monégasques se retrouveront en Betclic Élite pour un nouvel affrontement qui sent déjà la poudre, cette fois en principauté. Monaco, deuxième à cause de sa pénalité (15 victoires et 4 défaites), espère doubler Paris (15 victoires et 5 défaites) en championnat.