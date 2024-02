Jordan Tucker sauve Roanne d’un tir au buzzer de l’autre bout du terrain !

Ce samedi soir se jouait un match crucial dans la course au maintien en Betclic ÉLITE. Dans ce duel entre deux équipes en difficulté, Yannis Morin a signé un match exceptionnel pour permettre à la Chorale de Roanne de résister au retour de l’ADA Blois (77-80).

Morin en patron

D’entrée de jeu, la tension s’est fait ressentir et aucune des deux formations n’a voulu se laisser distancer. Au coude à coude après cinq premières minutes équilibrées, ce sont les hommes de Mickaël Hay qui ont creusé un premier écart dans le sillage d’un bon Rashard Kelly (11 points et 6 rebonds), avant que la Chorale de Roanne ne recolle une nouvelle fois. À l’issue d’un premier quart-temps disputé, Blois a pris les devants (24-21).

Dans un deuxième quart-temps très offensif et à la faveur d’un 13-0 infligé aux locaux, les joueurs de Jean-Denys Choulet ont fait preuve de caractère pour repasser devant s’appuyant sur un Yannis Morin impactant dans la peinture (12 points et 8 rebonds). En tête après dix premières minutes de qualité, les Blésois ont subi les assauts répétés des Choraliens sans vraiment trouver de solutions sur le plan défensif. Au terme d’une première mi-temps rythmée, Roanne est rentré aux vestiaires avec 8 longueurs d’avance (39-47).

Ajouté : Dans un deuxième quart-temps très offensif et à la faveur d’un 13-0 infligé aux locaux, les joueurs de Jean-Denys Choulet ont fait preuve de caractère pour repasser devant s’appuyant sur un Yannis Morin très impactant dans la peinture (18 points et 15 rebonds et 5 passes décisives). En tête après dix premières minutes de qualité, les Blésois ont subi les assauts répétés des Choraliens sans vraiment trouver de solutions sur le plan défensif. Au terme d’une première mi-temps rythmée, Roanne est rentré aux vestiaires avec 8 longueurs d’avance (39-47).

Jordan Tucker, ce héros



Le chassé-croisé s’est poursuivi au retour des vestiaires. Mieux rentrés dans cette deuxième période, les Blésois ont tenu tête à leurs adversaires du soir au point de revenir à hauteur de Roanne (53-53, 28′). Pourtant bousculée dans ce troisième quart-temps, l’équipe de Jean-Denys Choulet a conservé un petit point d’avance à dix minutes du terme (54-55, 30′). Dans un money-time sous haute tension, D.J. Cooper (11 points et 6 passes décisives) a fait preuve de sang-froid pour guider son équipe. Jusqu’au bout, les locaux n’ont rien lâché et il aura fallu un énorme buzzer-beater de Jordan Tucker (12 points) pour permettre à Roanne de l’emporter sur le fil et signer un succès très important dans l’optique du maintien en Betclic ÉLITE.