Jordan Usher, le nouvel ailier de la JL Bourg

Jordan Usher (2,01 m, 26 ans) s’est engagé une saison pour la JL Bourg. Ce poste 3/4 va remplacer Isiaha Mike, qui quitte la Bresse pour rejoindre un club d’EuroLeague.

Après Jordan Floyd et Bryce Brown, un troisième membre de la « filière Atlanta »

Passé par les Universités d’USC (2017-2018) et Georgia Tech (2019 à 2022), Jordan Usher a lancé sa carrière professionnelle chez le Besiktas Istanbul en 2022. Sur la saison écoulée, il évoluait en Australie chez les Perth Wildcats aux côtés du prospect français Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). En NBL, le natif d’Atlanta (Géorgie) – comme les anciens Bressans Jordan Floyd et Bryce Brown (ce dernier ayant référencé Jordan Usher) – s’est montré productif (12,3 points à 43,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,4 passe décisive en 25 minutes). Il espère maintenant continuer sa progression au sein d’une équipe compétitive de Betclic ELITE (demi-finaliste des playoffs) et d’EuroCup (finaliste).

« Avec Freddy et le staff, nous avons vite compris qu’il nous serait impossible de remplacer poste pour poste Isiaha (Mike), explique François Lamy. Pour conserver la polyvalence offensive et le punch d’Isiaha, nous avons décidé d’orienter ce recrutement vers un joueur capable d’évoluer en 3 comme en 4, selon les schémas tactiques. Chaudement recommandé par des scouts NBA qui apprécient sa polyvalence et son impact athlétique, ainsi que son volume de jeu des 2 côtés du terrain, on espère pouvoir l’accompagner dans une trajectoire vers le plus haut niveau tout en aidant la JL à continuer à performer. »

Après les signatures de Xavier Castañeda et Joël Ayayi, la JL Bourg continue de monter son effectif 2024-2025.