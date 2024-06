Le mercato de la JL Bourg : Bodian Massa sur le départ, Salash prolongé mais pas encore sécurisé

Finaliste sortant de l’EuroCup et demi-finaliste des derniers playoffs en Betclic ELITE, la JL Bourg continue d’avancer dans la construction de son futur effectif. Une nouvelle équipe dont on connaît un peu plus encore les contours avec une interview du consultant François Lamy publiée ce mardi 11 juin sur le site du club bressan.

Maksim Salash a une clause de sortie… jusqu’à la fin de la semaine

Cinq joueurs sont sous contrat la saison prochaine avec la Jeu : Hugo Benitez, Maxime Courby, Kevin Kokila et les nouveaux venus Joël Ayayi et Xavier Castaneda. Le consultant de la JL Bourg indique que Maksim Salash a également prolongé. L’intérieur biélorusse, très belle surprise de la Jeunesse Laïque, dispose cependant d’une clause de sortie jusqu’à la fin de la semaine. En revanche, François Lamy a confirmé le probable départ à venir de Bodian Massa : « On part du principe qu’on va perdre Bodian. Il était déjà sur une idée de partir à l’étranger après Strasbourg ». Tout comme Jeremy Morgan, avec qui la JL Bourg a pourtant discuté prolongation.

Un ailier déjà signé, la mène pas une priorité

Au rayon des arrivées, Bourg-en-Bresse doit encore se renforcer sur les postes d’ailier et de meneur. Concernant le poste 3, François Lamy déclare qu’il est « déjà signé », dévoilant qu’il s’agit « d’un joueur de grande taille qui va impacter athlétiquement ». Pour la mène, une grande confiance sera accordée à Hugo Benitez : « On ne focalise pas trop sur ce poste 1 là parce qu’on sait qu’on a déjà un joueur de grande qualité avec Hugo », indique le consultant de la Jeu. D’autant que Frédéric Fauthoux et son staff devraient donner de grandes responsabilités offensives à la nouvelle recrue Xavier Castanéda : « On croit énormément en lui. On pense qu’il va vraiment impacter notre saison et le championnat ».

Le mercato de la JL Bourg pourrait en tout cas se décanter à partir de la semaine prochaine, avec plusieurs potentielles signatures.