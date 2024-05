Bourg : Bodian Massa tenté par l’Espagne, un autre pivot en provenance ?

Bodian Massa (2,08 m, 26 ans) s’apprête à vivre ses dernières semaines à la JL Bourg. L’international français devrait quitter le club bressan un an après son arrivée en provenance de Strasbourg. Le pivot pourrait rejoindre un club espagnol évoluant en Liga Endesa ou un club d’EuroLeague.

Gêné par une blessure en début de saison, le comparse de Kevin Kokila au poste 5 de la Jeunesse laïque a mis un certain temps à pouvoir s’exprimer. Toutefois, le Marseillais a finalement trouvé sa place dans le collectif de Frédéric Fauthoux (9,4 points à 57,5% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 1,4 passe décisive en moins de 19 minutes sur 42 matches toutes compétitions confondues). Avant de quitter la JL Bourg, Bodian Massa espère réaliser le meilleur parcours possible en playoffs. Son équipe entame sa demi-finale ce jeudi 23 mai à Monaco.

Neal Sako, le remplaçant de Bodian Massa tout trouvé ?

Pour le remplacer, la JL Bourg vise un autre pivot français. Neal Sako (2,10 m, 24 ans), qui est monté en puissance avec Cholet ces deux dernières saisons, présente un profil idoine. Le Francilien a tourné à 11,9 points à 72,4%, 7,5 rebonds et 1,6 passe décisive en 25 minutes en saison régulière de Betclic ELITE avec CB. Des performances qui lui permettent également d’avoir de l’intérêt à l’étranger.