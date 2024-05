Jean-Marc Pansa intéresse la JL Bourg pour remplacer Bodian Massa

Confrontée au départ probable de Bodian Massa, la JL Bourg prospecte en… Pro B pour le remplacer. Un écart de niveau qui n’effraye pas un club capable d’aller chercher un Kevin Kokila en Nationale 1. Selon nos informations, la cible s’appelle cette fois Jean-Marc Pansa (2,09 m, 26 ans), qui vit la meilleure saison de sa carrière avec Boulazac.

Un potentiel long à se concrétiser

Pivot dominant d’une équipe engagée en demi-finale des playoffs, le Guyanais vit certainement une libération, après plusieurs années de frustration entre Nanterre et Antibes, où son rendement sur le terrain n’était pas toujours en adéquation avec ses formidables moyens physiques. « Il n’a pas encore fait un tiers du dixième du millième de ce qu’il a comme potentiel », nous expliquait son ancien coach Dan Goethals en 2021/22. « Je le vois tous les jours à l’entraînement, il sait tout faire. Il semble qu’on ne lui ait pas nécessairement toujours donné confiance en ses moyens. On est en train de travailler pour le convaincre que c’est un vrai potentiel, que c’est un vrai joueur d’impact. » Le technicien belge n’y était pourtant pas complètement arrivé puisqu’après avoir marqué le pas aux Sharks (de 13,2 à 12,4 d’évaluation), c’est au BBD que l’ancien pivot du Pôle France s’est complètement révélé (11,5 points à 51%, 7,1 rebonds et 1,2 contre), devenant notamment un vrai leader défensif.

Une métamorphose qui a donc attiré le regard de la JL Bourg, battue ce jeudi à Monaco en entame de sa demi-finale de Betclic ÉLITE. Mais Jean-Marc Pansa n’est pas assuré d’être un joueur bressan pour autant… Déjà, cela dépendra en partie du dénouement des playoffs à Boulazac. Et cela dépendra également… d’Antibes. Pour cause, le natif de Kourou n’est que prêté par les Sharks au BBD, lui qui possède encore un an de contrat avec le club azuréen. Mais si un accord est trouvé avec Antibes et que l’équipe périgourdine ne créé pas la surprise en playoffs, alors il y a de fortes chances que Pansa vienne tenter de prouver sa nouvelle dimension à Bourg.