Xavier Castañeda – Joël Ayayi, la nouvelle ligne arrière de la JL Bourg

Défaite contre Monaco en demi-finales des playoffs de Betclic ELITE, la JL Bourg se projette déjà vers l’avenir avec l’annonce de deux nouvelles recrues prometteuses : Xavier Castañeda et Joël Ayayi.

Xavier Castañeda : Un scoreur explosif en provenance de Grèce

La JL Bourg a officialisé l’arrivée de Xavier Castañeda (1,83 m, 23 ans). Jeune meneur de petite taille, Castañeda se distingue par des performances impressionnantes en Grèce avec Lavrio, où il a enregistré une moyenne de 15,3 points et 3,3 rebonds en seulement 24 minutes par match. Connu pour ses qualités physiques et athlétiques exceptionnelles, il a souvent franchi la barre des 30 points, tant en Grèce qu’à l’université d’Akron (21,7 points à 41,5% de réussite aux tirs, dont 39% à 3-points, 4,3 rebonds, 2,9 passes décisives).

Non seulement un scoreur, Castañeda excelle également dans la distribution du jeu et le tir longue distance, ce qui en fait un atout majeur pour la JL Bourg. Séduit par la dynamique, le sérieux et les résultats du club, il aspire à continuer son ascension dans une formation de haut de tableau en Betclic ELITE et EuroCup.

Joël Ayayi : Polyvalence et expérience au service de la JL Bourg

Joël Ayayi (1,93 m, 24 ans) rejoint officiellement la JL Bourg après une saison réussie avec Nanterre 92. Formé dans le Sud-Ouest, puis au Pôle France et enfin à l’université de Gonzaga, Ayayi a ensuite suivi un parcours en G-League et NBA, apparaissant brièvement avec les Washington Wizards. De retour en Europe l’été dernier, il a affiché des statistiques solides avec Nanterre : 8,4 points, 5,3 rebonds et 3,1 passes décisives pour une évaluation de 12,3 en Betclic ELITE.

Ayayi apporte avec lui une grande polyvalence, capable de jouer aux postes 2, 1 et 3, et de belles capacités défensives. Il jouera un rôle clé dans le dispositif de Freddy Fauthoux, notamment en création de jeu.

Joël Ayayi est bressan 🔴 Il est venu plusieurs fois à Ekinox et finalement il a été piqué Rouge et Blanc ! Bienvenue à toi @joel_ayayi 👋 📝 https://t.co/6mVeCnJMsi pic.twitter.com/SRchCtfMYB — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 31, 2024

Ambitions pour la saison à venir

Avec ces deux signatures, la JL Bourg montre clairement ses ambitions pour la prochaine saison, tant sur le plan national qu’européen, enn EuroCup. Le public de l’Ekinox peut s’attendre à une saison de nouveau passionnante, avec un effectif de qualité qui comptera néanmoins plusieurs départs de marque, comme ceux de Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Isiaha Mike (2,01 m, 26 ans).