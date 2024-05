Joël Ayayi quitte Nanterre, direction la JL Bourg avec Killian Malwaya ?

Nanterre 92 a annoncé le départ de Joël Ayayi (1,93 m, 24 ans) dans un tweet ce dimanche 26 mai. Il « continuera son aventure sous d’autres couleurs la saison prochaine ». Ces autres couleurs pourraient être celles de la JL Bourg. Selon nos informations, le club bressan a fait une belle offre à l’arrière/ailier/meneur girondin.

Après des premiers pas en Betclic Élite réussis avec le maillot vert et blanc, @joel_ayayi continuera son aventure sous d’autres couleurs la saison prochaine. Un grand merci à lui pour toute l’énergie et l’esprit irréprochable qu’il a apporté au sein du groupe Nanterrien. 💚 pic.twitter.com/e351XJCdDc — Nanterre 92 (@Nanterre92) May 26, 2024

Passé par l’Élan béarnais en U15 avant de rejoindre le Pôle France, Joël Ayayi est parti à 17 ans à Gonzaga, en NCAA. Après un cursus solide chez les Zags, avec qui il a joué la finale de la March Madness en 2021, il a tenté de faire sa place en NBA mais a essentiellement évolué en G-League. En 2023, le frère de Valériane et Gérald Ayayi a ainsi lancé sa carrière professionnelle en Europe, à Nanterre. Polyvalent, il a tourné à 8,1 points à 49% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 3,1 passes décisives en 23 minutes sur 43 rencontres. Utilisé comme un couteau suisse en sortie de banc (7 titularisations seulement), il a montré des progrès mais doit encore se montrer plus consistant à 3-points (33,7%, sur 2,3 tentatives par rencontre). Nul doute que Joël Ayayi continuera sa progression sous les ordres de Frédéric Fauthoux chez le finaliste de l’EuroCup et actuel demi-finaliste des playoffs de Betclic ELITE, s’il venait bien à accepter l’offre de la JL Bourg.