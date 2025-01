Julien Cortey (Stade Rochelais) : « J’en ai marre de dire : on n’est pas loin et on joue mieux »

Le Stade Rochelais n’est pas passé loin d’un exploit face à l’ASVEL (75-79) ce dimanche 5 janvier. Malgré s’être fait complètement débordé après avoir mené à la pause, la lanterne rouge de Betclic ELITE n’a jamais abdiqué face à Villeurbanne. Au final, le pensionnaire de l’EuroLeague s’en est sorti dans la dernière minute du temps réglementaire sur la ligne des lancers francs.

Le Stade Rochelais doit prendre un succès pour valider ses progrès

Malgré cette belle sortie pour débuter 2025, La Rochelle grimace en ce lundi matin. Oui, l’état d’esprit affiché sur le terrain. Oui, l’équipe n’est pas tellement loin en termes de niveau. Mais le constat est le même après chaque journée de championnat ou presque : Julien Cortey et ses hommes ne parviennent pas à transformer l’essai. « J’en ai marre de dire : on n’est pas loin et on joue mieux », soufflait le technicien rochelais en conférence de presse dans des propos rapportés par Sud-Ouest. Mais malgré le fait que le club de Charente-Maritime ait concédé sa 13e défaite en 14 matchs, il tenait à souligner la prestation des siens.

« On est bien dans beaucoup de choses ce dimanche. C’est dans la lignée de ce qu’on produit depuis quelques matchs mais l’enjeu est évidemment de le valider par un succès »

La seule et unique victoire du Stade Rochelais dans l’élite reste celle à Dijon le 26 octobre dernier. Pour le moment, le retard sur ses concurrents n’est pas totalement rédhibitoire (2 sur Le Portel, 4 sur Dijon, Chalon-sur-Saône et Limoges), mais le temps presse. « Il faut que l’on construise sur ce match comme celui-là car il nous apporte des repères », expliquait Jérôme Sanchez à Sud-Ouest. « Toute l’équipe est pressée d’être au week-end prochain pour remettre la même énergie ». Cela tombe bien, c’est un déplacement chez un adversaire direct justement, l’Élan Chalon, qui attend les Rochelais ce samedi 11 janvier (20h30).