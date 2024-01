Junior Mbida tente l’aventure tchèque

Sans discontinuer depuis la saison 2011/12, Junior Mbida (2,06 m, 34 ans) écumait les parquets de LNB : six expériences en Betclic ÉLITE avec Monaco, Cholet, Dijon, Champagne Basket, Orléans et Strasbourg, dix saisons en Pro B avec Lille, Boulogne-sur-Mer, Orléans, Fos-sur-Mer et Antibes. Onze clubs en tout, en comptant son cursus Espoirs au Paris-Levallois.

Mais ça, c’est de l’histoire ancienne, au moins pour quelques temps. Après une pige aux Sharks cet automne (5 points à 56% et 3,7 rebonds en 6 rencontres), l’international camerounais a décidé d’ajouter une touche d’exotisme à son parcours en rejoignant l’USK Prague, actuel 6e du championnat tchèque (11v-11d). Une première expérience à l’étranger qui trouve ses racines dans son passage en… Alsace la saison dernière. Pigiste médical d’Ike Udanoh à la SIG, le champion de France Pro B 2014 (avec le SOMB) avait côtoyé Frank Kuhn, alors dans le staff strasbourgeois. Or, le Mulhousien est désormais l’entraîneur principal de l’USK.