Justin Cobbs retourne en Turquie

Si ce n’est un crochet par le Japon en 2022/23, Justin Cobbs (1,91 m, 33 ans) s’était pérennisé dans les Balkans depuis qu’il avait joué un rôle majeur dans le sacre du Mans Sarthe Basket en 2018.

Longuement vu au Buducnost Podgorica, également passé par Zagreb et Ljubljana (12,5 points et 5,2 passes décisives en 50 matchs la saison dernière), l’ancien meneur de Gravelines-Dunkerque a cette fois choisi la nouveauté. L’international monténégrin s’est engagé avec Mersin, promu en première division turque. Ce sera sa deuxième expérience en BSL, puisqu’il avait déjà rapidement transité par la Turquie, le temps de 10 matchs avec Istanbul BSB en 2015 (7,6 points à 44% et 3,3 passes décisives). Il avait alors connu le pire bilan collectif de sa carrière : 9 victoires en 10 matchs. Charge à lui de faire mieux cette fois.