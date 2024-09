Justin Serresse, un entraîneur français sur les bancs de G-League

Alors qu’Alexis Ajinça a été promu vers le staff des Washington Wizards, un Français prendra tout de même place sur les bancs de G-League cette saison. Justin Serresse (38 ans) a été nommé assistant-coach des Raptors 905, la franchise affiliée à Toronto.

Une nouvelle étape dans son périple canadien, entamé il y a 18 ans pour ses études. Le Normand a d’abord intégré le staff de l’université d’Ottawa, puis de James Derouin, avant de devenir l’entraîneur de l’université Wilfrid-Laurier en 2016. Naturalisé canadien depuis 2021, adjoint de la sélection lors des Mondiaux U19, il sera, en quelque sorte, prêté par les Golden Hawks aux Raptors 905 pour une saison. En 163 matchs à la tête de sa fac, il présente un bilan de 95 victoires et 68 défaites.

Originaire de Mont-Saint-Aignan, comme certains grands noms du basket français, Justin Serresse avait raconté son rapport à sa terre natale à l’occasion d’un entretien accordé à ONFR. « À l’époque, Tony Parker et ses frères étaient dans mon club. J’ai joué avec Pierre, le petit frère de Tony. Il y a une vraie culture basket là-bas. Pierric Poupet qui vient d’être nommé entraîneur de l’ASVEL, c’est quelqu’un que je connais bien. Toutes ces personnes étaient nos « grands » et ils ont fait une carrière derrière. On peut voir qu’il y avait une grande passion pour le basket en Normandie, une vraie culture qui perdure aujourd’hui. »