Kaleb Wesson remplace Markusson à Chalon

Kaleb Wesson (2,08 m, 24 ans) arrive à l’Élan Chalon. Le club bourguignon a mis du temps à trouver un nouveau poste 5. Ayant obtenu l’accord d’un joueur, le promu a consenti à libérer Mattias Markusson afin qu’il puisse rejoindre Fos Provence en Pro B.

Kaleb Wesson a connu un début de carrière professionnel avec peu de références pour le très haut-niveau. En revanche, ce poste 5 doté de bonnes mains et d’un tir de qualité a été auparavant Mr. Basketball de l’Ohio au lycée en 2017 avant de devenir un joueur majeur de l’Université d’Ohio State. Chez les Buckeyes, lui et son frère Andre ont suivi leur père, Keith Wesson, passé par ce même programme entre 1982 et 1987. Après trois saisons productives en NCAA (14 points à 44,4% de réussite aux tirs, dont 42,5% à 3-points, 9,3 rebonds et 1,9 passe décisive en 29 minutes en 2019-2020), il s’est présenté à la Draft NBA mais n’a pas été retenu.

Un début de saison 2023-2024 en Bulgarie

Derrière, l’ancien international étasunien (en U16) a manqué de stabilité avec une expérience dans la bulle de la G-League, à Santa Cruz, avant un passage furtif en Belgique, à Ostende (9 minutes de jeu sur un match). S’en sont suivies des bouts de saison au Maccabi Rishon Lezion en Israël (20 minutes de moyenne sur 15 matches), aux Phoenix Fuel Masters aux Philippines, aux Indios de Mayaguez à Porto-Rico et un début de saison 2023-2024 au CSKA Sofia. En Bulgarie, il dominait les débats (15,9 points à 48,5%, dont 38,6%, 9,6 rebonds, 3,1 passes décisives et 1,3 contre en 31 minutes). Reste à savoir s’il parviendra à s’imposer dans la raquette chalonnaise qui a besoin de sang neuf aux côtés de Ryan Mikesell, Olivier Cortale et Lionel Gaudoux. L’équipe de Savo Vucevic, 13e de Betclic ÉLITE avec 13 victoires en 21 matches, en aura bien besoin après cinq défaites sur les six dernières journées.