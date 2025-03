Kalifa Sakho brille dans la victoire de Sam Houston face à UTEP

Kalifa Sakho (2,04 m, 24 ans) s’illustre avec constance pour sa saison senior à Sam Houston. Ce jeudi soir, le Français a signé un match solide (15 points à 6/8 aux tirs, 6 rebonds et 2 contres en 30 minutes) dans la précieuse victoire des Bearkats contre UTEP (89-87), en fin de saison régulière de la Conférence USA.

Arrivé l’été dernier à Sam Houston après son passage à The Citadel, Kalifa Sakho monte en puissance sous le maillot des Bearkats. Face à UTEP, il a pleinement contribué au succès des siens en étant efficace dans la raquette (6/8 aux tirs) tout en assurant sa présence aux rebonds (6 prises) et en défense (2 contres).

Dans un match accroché jusqu’au bout, Sam Houston a su faire la différence dans le money-time grâce à un run décisif (12-2) qui a permis de passer de -4 à +6 (70-64) à un peu plus de six minutes du terme. Une séquence qui a renversé la dynamique en faveur des Bearkats.

Sur l’ensemble de la saison, Kalifa Sakho s’impose comme une pièce importante de l’effectif de Sam Houston. En 24 minutes de moyenne par match, il tourne à 7,7 points à 64% de réussite, 6,3 rebonds et près d’un contre par rencontre. Des statistiques solides qui traduisent son rôle croissant dans l’équipe de Chris Mudge.

Outre la belle prestation de Sakho, les Bearkats ont aussi pu s’appuyer sur un Lamar Wilkerson incandescent. L’arrière a inscrit 29 points (12/22 aux tirs, 5/9 à 3-points) pour porter les siens. Marcus Boykin (18 points, 7 rebonds, 5 passes) et Cameron Huefner (17 points) ont également été précieux dans cette courte victoire.

Sam Houston (12 victoires – 18 défaites, 5-12 en conférence) tentera de bien conclure la saison régulière ce samedi face à New Mexico State. De son côté, UTEP (17-13) essaiera de stopper sa série noire de six défaites consécutives sur le parquet de Louisiana Tech.

Sakho was throwing it down last night in front of a great crowd and ready for more Saturday!

NM State is in the JC Saturday at 2:30 to close out the regular season. Let's pack the place and have a great Saturday Senior Day!#EatEmUpKats pic.twitter.com/swzaFoscTJ

— Sam Houston Men's Basketball (@BearkatsMBB) March 7, 2025