Kariata Diaby offre la victoire à Bourges dans un choc haletant contre Angers

Dans une rencontre au sommet de la LBWL, Bourges a arraché une victoire spectaculaire face à Angers (71-69) grâce à un panier décisif de Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) à 2,4 secondes de la fin. Les Angevines, pourtant héroïques, repartent frustrées mais pleines d’espoir après avoir frôlé l’exploit sur le parquet du leader invaincu à domicile.

KARIATA DIABY POUR LA GAGNE !!!🤯🤯🤯 Quel tir de l'intérieure berruyère pour s'offrir la victoire face à Angers.

Angers démarre fort, Bourges répond avec force

Dès l’entame, Angers a surpris Bourges grâce à une adresse remarquable à 3-points, notamment avec Anna Ngo Ndjock, auteur de deux tirs primés dans un premier quart-temps maîtrisé (15-20). Portées par une défense efficace, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont contenu les Tango et pris l’avantage dans les premières minutes. Mais Bourges, fidèle à son statut, a rapidement redressé la barre. Dominantes au rebond offensif, les locales ont infligé un cinglant 18-2 en sept minutes pour repasser devant avant la mi-temps (35-29). Kariata Diaby et ses coéquipières ont su profiter des maladresses angevines pour s’imposer dans la peinture et creuser un écart.

Un dernier quart d’anthologie

Angers, loin de se laisser abattre, a su revenir dans le match en s’appuyant sur sa combativité et le talent de Amy Okonkwo près du cercle. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans un quatrième quart-temps tendu. À 4 secondes de la fin, alors que Bourges menait 69-66, la capitaine angevine Emmanuelle Tahane (1,83 m, 25 ans) a inscrit son premier 3-points de la saison pour égaliser (69-69). Le suspense était à son comble. Mais Bourges avait le dernier mot. Sur une action parfaitement exécutée, Kariata Diaby a inscrit un panier juste avant le buzzer, scellant une victoire in extremis pour son équipe. Dans la foulée, Angers a eu une ultime possession, mais le tir de Marine Dursus (1,76 m, 19 ans) a échoué sur le plexiglas.

Des enseignements prometteurs pour Angers

Malgré la défaite, les Angevines peuvent tirer de nombreux enseignements positifs de ce match. Limiter Bourges à 71 points chez elles est un exploit en soi, et la combativité affichée tout au long de la rencontre augure des jours meilleurs pour l’UFAB. « Les filles sont en larmes dans le vestiaire, mais c’est de bon augure », a confié Aurélie Bonnan à Ouest-France. Avec 17 rebonds offensifs concédés, Angers a laissé trop d’opportunités à son adversaire, mais l’équipe a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures.

Le chiffre : 2,4

C’est le nombre de secondes qu’il restait à jouer lorsque Kariata Diaby a offert la victoire à Bourges, démontrant une fois encore l’expérience des Tango pour aller chercher la victoire. Bourges termine l’année en tête du championnat, invaincu au Prado, tandis qu’Angers quitte le parquet avec une défaite pleine de promesses pour la suite de la saison.