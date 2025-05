Karl-Anthony Towns sauve les Knicks à Indianapolis et relance la finale de conférence Est

Karl-Anthony Towns (2,13 m, 29 ans) a été le héros d’un comeback improbable pour les New York Knicks. Dimanche soir, dans l’ambiance survoltée de la Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, l’intérieur américain a inscrit 20 de ses 24 points dans le dernier quart-temps pour permettre à son équipe de renverser les Pacers. Avec ce succès, les Knicks évitent le naufrage et reviennent à une victoire de l’égalisation dans cette finale de conférence Est (2-1).

Le scénario de cette rencontre 3 aurait pu être fatal pour les Knicks. Menés de 20 unités en première mi-temps (55-35), puis encore de 10 points en entamant le dernier quart, les hommes de Tom Thibodeau semblaient se diriger vers une troisième défaite de rang. D’autant plus que leur leader Jalen Brunson, rapidement pénalisé, a passé l’intégralité du troisième quart sur le banc à cause de cinq fautes.

Mais Karl-Anthony Towns, malgré un genou douloureux, a pris les choses en main. L’ancien des Wolves a enchaîné un 3-points, deux layups et une série de pénétrations tranchantes pour remettre son équipe dans le match. Il a terminé la rencontre avec 24 points (dont 20 dans le 4e quart) et 15 rebonds. C’est lui qui a permis aux Knicks de reprendre l’avantage à 89-88 après une percée de Brunson à 7 minutes de la fin.

Ce dernier a terminé avec 23 points malgré un temps de jeu limité par les fautes. Mais son retour dans le money time a permis à New York de garder le contrôle, sans jamais mener de plus de quatre points avant les derniers lancers-francs, à 2,6 secondes du buzzer.

Du côté des Pacers, Tyrese Haliburton (20 points, 6 passes) et Myles Turner (19 points) ont porté l’équipe durant une première mi-temps bien maîtrisée. Dans une ambiance particulière — jour du célèbre Indianapolis 500, présence de Reggie Miller et de plusieurs membres de l’équipe finaliste de 2000 — l’équipe de Rick Carlisle semblait en route vers une nouvelle victoire, la troisième consécutive dans cette série.

Mais la sortie sur blessure d’Aaron Nesmith au troisième quart, combinée à une mauvaise gestion dans les moments clés, a coûté cher aux Pacers, qui accusent désormais un retard mental dans la série malgré leur avance.

« On n’a simplement pas su exécuter ce qu’il fallait en fin de match », a reconnu Rick Carlisle après la rencontre.

Le match 4 aura lieu mardi soir, toujours à Indianapolis. Les Knicks de Pacôme Dadiet – qui n’a pas joué – auront l’occasion de recoller à 2-2 avant un retour au Madison Square Garden.

Tonight marks New York's THIRD 20-point comeback during this year's playoffs…

It's the MOST in a single playoff run in the PxP era 🤯#NBAConferenceFinals presented by Google pic.twitter.com/5ZE7KwVa9S

— NBA History (@NBAHistory) May 26, 2025