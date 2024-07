Kawhi Leonard ne disputera pas les JO

Kawhi Leonard (2,03 m, 33 ans) ne disputera pas les Jeux olympiques de Paris 2024. Dernier convoqué, l’ailier est le premier joueur étasunien forfait, alors que son équipe vient de disputer son premier match de préparation, gagné face au Canada.

Victime d’une inflammation au genou droit lors de la série de playoffs 2024 perdue face à Dallas, le MVP des finales 2014 et 2019 montait en puissance sur les entraînements de la sélection étasunienne, à Las Vegas. Cependant, USA Basketball et les Clippers ont déterminé qu’il était plus prudent qu’il ne se rende pas en France fin juillet. C’est une situation regrettable pour l’effectif emmené par LeBron James et Stephen Curry. Très bon défenseur, Kawhi Leonard tournait à 23,7 points, 6,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 34 minutes de moyenne en 2023-2024 sur 68 matches de saison régulière. En dépit de sa participation aux JO, l’ailier entamera sa préparation personnelle pour la saison 2024-2025.

Pour le remplacer, le favori est l’arrière des Boston Celtics Derrick White. Ce dernier a eu un rôle important dans la quête du titre NBA de son équipe, remporté en juin dernier.