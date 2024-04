Kawhi Leonard complète l’effectif de Team USA pour les Jeux de Paris

Nous en connaissions 11, désormais, nous savons qui est le 12e homme. Kawhi Leonard (2,01 m, 32 ans) a accepté de rejoindre Team USA pour les Jeux olympiques de Paris annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le double champion NBA et MVP des Finales 2014 et 2019 va rejoindre, sur les postes 3-4, Kevin Durant, Jayson Tatum et LeBron James.

Cette saison avec les Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard tourne à 23,7 points à 52% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds et 3,6 passes décisives. L’ailier californien rejoint donc pour la première fois une Team USA qui ressemble de plus en plus à une Dream Team.

USA Basketball Managing Director Grant Hill met with most of the 12-invitees on the 2024 Olympic team over the past few days and it wasn’t until today that Team USA officials were able to firm up Kawhi Leonard’s acceptance to join the roster for Paris, sources tell ESPN. https://t.co/Ul05n915aD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2024