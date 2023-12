L’épisode de The Crossover avec Kemba Walker

EuroLeague - Kemba Walker, le meneur de l'AS Monaco, revient sur son riche parcours, notamment en NBA, dans l'épisode 2 de la saison 6 de The Crossover, le podcast de l'EuroLeague.

Même s’il est à la peine pour le moment à Monaco (3,2 points à 38,5% de réussite à 2-points et 23,8% à 3-points, 1 rebond et 1,1 passe décisive en 10 minutes), Kemba Walker (1,83 m, 33 ans) a l’un des plus gros C.V. de l’EuroLeague. L’ancien champion NCAA, devenu ensuite l’un des meilleurs marqueurs de la NBA au cœur des années 2010, était l’invité de Joe Arlauckas pour l’épisode 2 de la saison 6 de The Crossover, le podcast de l’EuroLeague.

Un épisode à voir/écouter ci-dessous :