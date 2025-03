Kendra Chery bat son record de points en Espagne

Pour sa première saison à l’étranger, Kendra Chery (1,88 m, 23 ans) s’adapte progressivement à la Liga Endesa Femenina. Ce dimanche 9 mars, l’intérieure tricolore a battu son record de points en championnat espagnol en inscrivant 19 unités, grâce notamment à une belle adresse longue distance (4/5 à 3-points) et aux lancers francs (7/8). Seule ombre au tableau : son inefficacité à l’intérieur (0/5 à deux points).

Avant cette performance, elle avait déjà marqué 16 et 17 points lors de précédentes rencontres. Sa moyenne actuelle sur la saison est de 8,8 points, en plus de 5 rebonds et 1,2 passe décisive en 29 minutes de jeu.

Un succès crucial dans la course aux playoffs

Lointek Gernika Bizkaia, actuellement 8e du classement (13 victoires – 12 défaites), lutte pour une place en playoffs. Cette victoire face au 6e, Joventut Badalone (14-11), leur permet non seulement de s’imposer face à un concurrent direct, mais aussi de récupérer le point-average, élément clé dans une fin de saison serrée.

Le match a vu les Basques dominer en deuxième mi-temps après une première période disputée. L’équipe a su exploiter les maladresses adverses et imposer son jeu physique pour creuser un écart définitif.

Avec cette montée en puissance, Kendra Chery et ses coéquipières se tournent désormais vers leur prochain défi face à l’adversaire de l’ASVEL Féminin en demi-finale d’EuroCup, l’Uni Ferrol, prévu le samedi 15 mars.