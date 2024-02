Kenny Atkinson doit amener « de nouvelles idées » aux Bleus pour les Jeux olympiques de Paris

Au sein du staff de l’équipe de France, le technicien américain Kenny Atkinson est attendu comme la carte joker des Bleus. Nommé assistant trois mois après le fiasco du Mondial 2023 en Asie, l’actuel assistant des Golden State Warriors doit venir « apporter une plus-value à l’équipe des techniciens déjà en place », indiquait la Fédération Française de Basket lors de sa nomination.

Doté de multiples expériences en France, en Europe et en NBA, Kenny Atkinson doit notamment apporter de « nouvelles idées » à une équipe de France qui en a terriblement manqué en Asie il y a quelques mois. Celui qui a aussi été coach principal en NBA, aux Brooklyn Nets de 2016 à 2020, a dévoilé une partie de son rôle auprès de l’équipe de France au Parisien.

« Je vais suivre le lead de Vincent. J’ai discuté un peu avec lui et avec Boris (Diaw, le manager), quand ils sont venus aux États-Unis. Ils attendent de moi que j’amène de nouvelles idées, expose Kenny Atkinson. Le jeu est devenu complètement international, et plus vous avez de diversité dans votre staff, mieux c’est. Évidemment, j’ai des relations avec de nombreux joueurs français de NBA. »

Et ils sont nombreux à évoluer en NBA cette saison. Notamment l’étoile filante du basket français, Victor Wembanyama, toujours plus étincelant avec les San Antonio Spurs, comme en atteste son récent triple-double à 10 contres. Si son agent Jérémy Medjana a assuré à RMC en janvier que le pivot sera « disponible pour l’équipe de France », Kenny Atkinson a déjà plusieurs idées pour utiliser au mieux les qualités du premier choix de la Draft NBA 2023.

« Ce qui est génial, c’est que Vincent le connaît mieux que personne : il l’a entraîné avec succès à Boulogne, il est allé le voir aux Spurs… J’ai bien sûr quelques idées un peu folles, comment et où l’utiliser des deux côtés du parquet. Un peu comme on le fait actuellement, avec des « big guys » qui organisent le jeu et manient le ballon. Il y a des choses vraiment intéressantes à mettre en place et je crois que c’est pour cela qu’on m’a demandé d’être là. »